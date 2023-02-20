В Саратове мужчина не проходил флюорографию – дело дошло до суда

Архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Саратове мужчина не проходил флюорографию и дело дошло до суда. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщили в региональном УФССП.

41-летний мужчина после освобождения из мест заключения был обязан дважды в год проходить обследование на туберкулез. Несмотря на это горожанин игнорировал требования, что ставило под угрозу здоровье окружающих.

Судебный пристав Гагаринского районного отделения возбудил исполнительное производство. Только после этого саратовец прошел необходимое обследование и предоставил справку.

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