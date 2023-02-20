В Аткарске оправдали местных чиновников из департамента культуры и бухгалтерии

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Фото: Александра БУДАЕВА
В Саратовской области суд оправдал чиновников муниципального учреждения по уголовному делу о мошенничестве, сообщили в пресс-службе Аткарского городского суда.
Следствие предполагало, что бухгалтер «Централизованной бухгалтерии Аткарского района» получал зарплату фиктивно устроенного на работу сотрудника – на самом деле забирал выделенную для него зарплату себе.
Другим фигурантом уголовного дела стал директор «Хозяйственно-эксплуатационной группы учреждений культуры и кино Аткарского района», – именно он, по мнению силовиков, трудоустроил фиктивного сотрудника.
Тем не менее, судебная инстанция района признала доказательства вины чиновников недостаточными, с муниципальных служащих сняли обвинения и оправдали.
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