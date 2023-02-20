В Аткарске оправдали местных чиновников из департамента культуры и бухгалтерии

Архив КП Фото: Александра БУДАЕВА

В Саратовской области суд оправдал чиновников муниципального учреждения по уголовному делу о мошенничестве, сообщили в пресс-службе Аткарского городского суда.

Следствие предполагало, что бухгалтер «Централизованной бухгалтерии Аткарского района» получал зарплату фиктивно устроенного на работу сотрудника – на самом деле забирал выделенную для него зарплату себе.

Другим фигурантом уголовного дела стал директор «Хозяйственно-эксплуатационной группы учреждений культуры и кино Аткарского района», – именно он, по мнению силовиков, трудоустроил фиктивного сотрудника.

Тем не менее, судебная инстанция района признала доказательства вины чиновников недостаточными, с муниципальных служащих сняли обвинения и оправдали.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.