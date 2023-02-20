В Саратовской области подросток разбил «Приору» в кювете

Фото: Архив КП

Вчера, 19 февраля, в Краснопартизанском районе в автоаварии пострадал мужчина, сообщили в УГИБДД по Саратовской области.

Как пояснили в дорожной полиции, в 00:20 между поселком Горный и селом Березово 16-летний подросток на Lada Priora вылетел в кювет.

Пострадал 18-летний пассажир юного нарушителя, его доставили в больницу.

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