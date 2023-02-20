Знакомство в соцсетях обернулось для саратовца потерей 30 тысяч рублей. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

По данным ведомства, 25-летний житель Волжского района познакомился с девушкой в соцсетях. Какое-то время спустя ему поступил звонок от незнакомца, который представился мужем девушки. Незнакомец потребовал денег, угрожая избить девушку. Молодой человек испугался за здоровье своей новой знакомой и отправил на указанный счет 30 тысяч рублей.

Саратовец через некоторое время понял, что его обманули и обратился к правоохранителям. По подозрению в мошенничестве задержали 49-летнюю женщину, которая и созналась в содеянном.

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