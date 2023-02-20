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НовостиОбщество20 февраля 2023 8:04

Саратовский бизнесмен увольнял людей с угрозами без выплаты зарплаты – Бастрыкин поручил организовать проверку

По сообщениям горожан, предприниматель увольнял работников спустя месяц
Роман Хвалин
Александр Бастрыкин, глава СК России / Архив КП

Александр Бастрыкин, глава СК России / Архив КП

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил саратовскому управлению ведомства проверить местного предпринимателя, сообщает приемная Председателя Следкома России во «ВКонтакте».

Бастрыкин получил несколько жалоб через соцсети от жителей Саратова в адрес бизнесмена, – тот нанимал горожан на работу, а через месяц увольнял их без значимой причины и выплаты зарплаты. Саратовцы подчеркнули, что такие действия частник сопровождает различными угрозами.

Руководитель Следкома России поручил главе регионального подразделения ведомства провести проверку и доложить о результатах в центральный аппарат.

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