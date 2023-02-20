фото: Типичный Балаково

В Балаково разыскивают пропавшую женщину в розовой куртке. Об этом стало известно из соцсетей.

В городском сообществе «Типичный Балаково» появилась публикация о пропаже 56-летней Любовь Гуз. Сообщается, что 15 февраля 56-летняя женщина вышла из дома и перестала выходить на связь, информации о ее местонахождении нет. В день пропажи женщина была одета в розовую длинную куртку, черную вязаную шапку и болоньевые штаны.

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