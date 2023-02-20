Фото: Архив КП

На этой неделе жителей региона ожидает четыре выходных. В Саратовской области началась первая короткая рабочая неделя в году. Об этом сегодня, 20 февраля, сообщили в региональном министерстве труда и соцзащиты.

В преддверии праздников рабочая неделя саратовцев сократится до трех дней. 23 февраля страна отмечает День защитника Отечества. Помимо этого, воскресный выходной 1 января был перенесен на 24 февраля.

Соответственно, работников по стандартному графику 5/2 ожидают выходные с 23 по 26 февраля. Для тех, у кого шестидневная рабочая неделя, суббота 25 февраля будет рабочей, а 23, 24 и 26 февраля - выходной.

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