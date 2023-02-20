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НовостиОбщество20 февраля 2023 7:38

В Марксе семья с детьми отравилась угарным газом

Прокуратура начала проверку по факту инцидента в Саратовской области
Роман Хвалин
Фото: Прокуратура Саратовской области

Фото: Прокуратура Саратовской области

В Марксе Саратовской области семья с несовершеннолетними детьми отравилась угарным газом, сообщает прокуратура региона.

Предварительно, вчера, 19 февраля, «скорая» доставила в больницу из марксовской квартиры семью с подозрением на отравление угарным газом.

Газовики уже обследовали вентиляцию, надзорное ведомство инициировало проверку.

— По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям обслуживающей организации газового оборудования, управляющей компании, — сообщили в региональной прокуратуре.

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