В Марксе семья с детьми отравилась угарным газом

Фото: Прокуратура Саратовской области

В Марксе Саратовской области семья с несовершеннолетними детьми отравилась угарным газом, сообщает прокуратура региона.

Предварительно, вчера, 19 февраля, «скорая» доставила в больницу из марксовской квартиры семью с подозрением на отравление угарным газом.

Газовики уже обследовали вентиляцию, надзорное ведомство инициировало проверку.

— По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям обслуживающей организации газового оборудования, управляющей компании, — сообщили в региональной прокуратуре.

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