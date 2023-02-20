В Марксе семья с детьми отравилась угарным газом

Фото: Прокуратура Саратовской области
В Марксе Саратовской области семья с несовершеннолетними детьми отравилась угарным газом, сообщает прокуратура региона.
Предварительно, вчера, 19 февраля, «скорая» доставила в больницу из марксовской квартиры семью с подозрением на отравление угарным газом.
Газовики уже обследовали вентиляцию, надзорное ведомство инициировало проверку.
— По результатам надзорных мероприятий будет дана оценка действиям обслуживающей организации газового оборудования, управляющей компании, — сообщили в региональной прокуратуре.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.