На этой неделе в Саратовской области ожидаются морозы и снегопад

Архив КП Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На предстоящей неделе в Саратовской области ожидаются морозы и снегопад. Об этом сегодня, 20 февраля, рассказала синоптик регионального управления Гидрометцентра Лариса Васильева.

Уже в начале недели 21 и 22 февраля в большинстве районах Саратова ожидаются снегопады. При этом столбик термометра покажет от -5 до -10 градусов ночью, и от -2 до -7 градусов днем. Однако уже к утру, 23 февраля, температура резко понизится- от -13 до -18 градусов, днем -11, -16 градусов. Кроме того, прогнозируется порывистый северо-западный ветер и метель.

В пятницу, 24 февраля, в ночь столбик термометра покажет от -15 до -20 градусов (местами - от -25 до -27). В дневное время уже потеплеет- от -8 до -13 градусов.

Уже к концу недели в регионе прогнозируется потепление.

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