фото: Яндекс карты

Указом Владимира Путина в Саратове назначили трех новых судей. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.

17 февраля вышел Указ Президента Российской Федерации о назначении судей в Саратовской области. Согласно тексту документа, судьями Саратовского областного суда назначены Дементьев Андрей Александрович и Крапивин Андрей Александрович, судьей Октябрьского районного суда г. Саратова – Калашников Сергей Владимирович.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.