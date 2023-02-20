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Указом Владимира Путина в Саратове назначили трех новых судей. Об этом сообщает пресс-служба областного суда.
17 февраля вышел Указ Президента Российской Федерации о назначении судей в Саратовской области. Согласно тексту документа, судьями Саратовского областного суда назначены Дементьев Андрей Александрович и Крапивин Андрей Александрович, судьей Октябрьского районного суда г. Саратова – Калашников Сергей Владимирович.
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