фото: пресс-служба губернатора Саратовской области

Роман Бусаргин призвал расселить 202 дома до конца 2023 года. Об этом сообщает телеграм-канал правительства области.

Губернатор Роман Бусаргин провел совещание по программе переселения из аварийного жилья. Было отмечено, что до конца года в регионе нужно расселить 202 дома, предоставить новые квартиры 7 тысячам человек.

Самый большой объем расселяемого жилья – в Саратове (70 домов). До конца года нужно построить 6 многоквартирных домов на 1462 квартиры. Земельные участки под них уже определены, проводятся конкурсные процедуры. Реализация проекта поручена Павлу Мигачеву.

В Энгельсе нужно расселить 747 квартир,а в Балаково – 175. В этих городах будет приобретено готовое жилье у застройщиков. Большая часть контрактов уже заключена.

— Все районы должны в 2023 году эту программу завершить. До конца года – достроить все дома, предоставить все квартиры. Только в этом случае мы сможем рассчитывать на дополнительные средства, чтобы переселить как можно больше людей из аварийного жилья, - отметил Роман Бусаргин.

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