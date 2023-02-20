В ходе СВО погиб доброволец из Саратовской области Алексей Тарнаев

Фото: Архив КП

В ходе специальной военной операции погиб доброволец из Саратовской области Алексей Тарнаев. Об этом вчера, 19 февраля, сообщил глава Дергачевского района Сергей Мурзаков.

– Он добровольно отправился в зону специальной военной операции защищать и отстаивать интересы страны и ее жителей! Светлая память об Алексее Ивановиче навсегда останется в сердцах дергачевцев! – выразил соболезнования Сергей Мурзаков в социальной сети «ВКонтакте».

Прощание с солдатом состоялось вчера, 19 февраля, в Дергачевском районе.

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