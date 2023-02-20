За воскресенье в Саратовской области выявили 338 новых случаев COVID-19

Фото: Архив КП

В Саратовской области за прошедшие сутки нашли 338 новых случаев ковида, об этом сообщили в региональном правительстве.

Сутками ранее в регионе диагностировали 332 пациента.

Всего один выявленный заболевший попал в больницу с признаками пневмонии, у остальных 337 заболевание протекает как обычная простуда.

Больше всего заболевших в Саратове – 169, за облцентром следуют Балаково – 76 новых пациентов, Энгельс – 41 и Балашов – 11 человек.

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