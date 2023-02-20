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НовостиОбщество20 февраля 2023 6:15

За неделю саратовцы обращались в службу спасения 24 тысячи раз

Немедленного реагирования экстренных служб потребовали 7 784 звонка
Роман Хвалин
фото: «Безопасный регион, ОГУ СО»

фото: «Безопасный регион, ОГУ СО»

За прошедшую неделю, с 13 по 19 февраля саратовская служба 112 отработала 24 тысячи вызовов. Об этом сообщил официальный Телеграм-канал «Безопасный регион, ОГУ СО».

Немедленного реагирования экстренных служб потребовали 7784 звонка, комплексного – 653. Чаще всего жители региона ожидали помощи от «скорой» и полиции – 4,3 и 2,5 тысячи вызовов соответственно.

Также 321 вызов был передан облспасу, пожарным поступило 204 вызова, газовикам – 223.

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