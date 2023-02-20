фото: ГИБДД

ДТП на трассе под Саратовом унесло жизнь 38-летнего мужчины. Об этом сообщает региональная госавтоинспекция.

Вчера, 19 февраля, в Саратовской области произошло ДТП. В районе 12:00 на 357 километре автодороги «Сызрань - Саратов – Волгоград» столкнулись два легковых и грузовой автомобиль.

Nissan Teana, за рулем которого находился 38-летний мужчина, столкнулся с грузовиком МАЗ, за рулем которого находился 50-летний водитель, и с Mitsubishi Lancer под управлением 34-летнего саратовца.

В результате ДТП водитель Nissan скончался на месте, а пассажирка - 38-летняя женщина - попала с травмами в больницу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.