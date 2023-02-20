В Саратовской области родились Аврора и Ассель

Фото: Архив КП Фото: Алексей БУЛАТОВ

На минувшей неделе в Саратове, Энгельсе и Балакове было зарегистрировано рождение 224 малышей, о чем сообщает пресс-служба регионального ЗАГСа.

В крупных городах региона появились на свет 116 мальчиков и 108 девочек, из них три двойни: мальчики, девочки и королевская с мальчиком и девочкой.

Самыми необычными именами недели стали Аврора, Демид, Али и Ассель.

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