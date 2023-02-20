Тысячи жителей Саратова остались без холодной воды в понедельник

Сегодня, 20 февраля, тысячи жителей Саратова остались без холодной воды, о чем сообщает ООО «КВС».

Коммунальщики проводят ремонт водопровода по адресу Тулупная, 2. На время работ прекращена подача холодной воды для абонентов ул.Чернышевского (от Валовой до Новоузенской); улицы Некрасова, Комсомольская и Бабушкин взвоз от Чернышевского до Набережной Космонавтов; Набережная космонавтов, Лермонтова (от Московской до Некрасова).

Без воды остались саратовцы в квадрате в границах улиц Радищева - Кузнечная - Валовая - Мичурина - Московская.

Водоснабжение ориентировочно до 20.00.