фото: телеграм-канал Андрея Татаринова

Скончался бывший начальник милиции Саратовской области Павел Сальников. Об этом в своем телеграм-канале написал глава Вольского района Андрей Татаринов.

На 75-м году жизни скончался бывший начальник УВД Саратовской области, генерал-лейтенант милиции Павел Сальников. Павел Петрович родился в селе Колояр Вольского района. Сальников – выпускник Куйбышевского госуниверситета. На службу в органы правопорядка Павел Петрович заступил с 1974 года, а с 1998 года по 2003 год возглавлял УВД Саратовской области.

Сальников имел степень доктора юридических наук, профессора.

За годы службы в милиции имеет 15 поощрений. Награжден медалями «За безупречную службу» 1, 2 и 3 степени; Приказом министра внутренних дел от 20 января 2000 года ему присвоено звание «Почетный сотрудник МВД России».