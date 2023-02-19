фото: пресс-служба губернатора

Роман Бусаргин посетил создавший 250 новых рабочих мест завод. Об этом губернатор Саратовской области рассказал в своем телеграм-канале.

Глава региона посетил завод «Нефтегазооборудование» в Ленинском районе Саратова.

За прошлый год завод стал российским лидером по выпуску газораспределительных станций и сопутствующего оборудования, объем производства вырос на 50 процентов. На этот год уже заключены контракты с «Газпромом» и на экспортные поставки – в Казахстан и Узбекистан.

В 2022 году завод построил новый производственный цех, в нем открылось 250 новых рабочих мест. Средняя заработная плата достигла 62 тысяч рублей. В планах этого года создать дополнительно еще 250 рабочих мест. Для этого на заводе идет реконструкция еще нескольких производственных помещений.

В условиях санкций завод наладил выпуск импортозамещающей продукции. Итальянские насосы смогли заменить саратовскими, снизив стоимость в два раза.