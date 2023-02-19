Панков: Володин выполнил просьбу и передал Саратовскому полку спецтехнику и другие необходимые вещи

фото: Николай Панков

По поручению председателя Госдумы Вячеслава Володина депутаты Госдумы от нашей области Николай Панков и Андрей Воробьев отвезли на передовую груз со спецтехникой. Технику по просьбе Саратовского полка, приобрёл Вячеслав Володин.

Об этом Николай Панков рассказал в своём телеграм-канале «Пара слоV».

«Жители оказывают большую помощь нашим бойцам. Регулярно на фронт отправляются тонны гуманитарной помощи от неравнодушных граждан. Но им не под силу закупить специализированную технику, которая необходима для ведения боя в современных условиях. Поэтому командир полка Атлас обратился с такой просьбой к Вячеславу Володину.

Спикер Госдумы выполнил просьбу и передал Саратовскому полку спецтехнику и другие необходимые вещи. Это бронированные автомобили, прицелы, тепловизоры, радиосвязь, средства для беспилотной борьбы, а также индивидуальная защита для бойцов и многое другое. По поручению спикера вместе с Андреем Воробьевым доставили этот груз нашим ребятам.

Все это поможет сохранить жизни нашим землякам и одержать победу над фашистами.

По словам командира Атласа, в нашем полку боевой дух и сплоченность на высшем уровне. Так как ребята чувствуют поддержку тыла. Спасибо большое всем, кто помогает бойцам. Это вклад в Победу!» - подчеркнул Николай Панков.

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