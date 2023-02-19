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НовостиОбщество19 февраля 2023 7:37

Володин анонсировал создание в Саратове двух ледовых арен

Евгений Бадиков
фото: Володин. Саратов.

фото: Володин. Саратов.

Володин анонсировал создание в Саратове двух ледовых арен. Об этом стало известно из телеграм-канала сторонников спикера Госдумы "Володин Саратов".

Вячеслав Володин рассказал, что решен вопрос по возведению круглогодичных ледовых арен в поселках Елшанка и Соколовый в Саратове.

Ранее эта инициатива обсуждалась на встречах с жителями, было предложено разместить спортсооружения рядом со школами. Проекты будут реализованы за счет привлеченных источников, средства найдены.

Володин предложил закончить строительство ледовых арен в сентябре, чтобы школьники могли встать на коньки в начале нового учебного года.