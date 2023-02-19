В Саратовской области за сутки выявили 332 случая коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным на сегодня, 19 февраля в Саратовской области зарегистрировано 332 новых случая заболевания коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе заболело 308 525 человек.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 179, Балаковском районе — 67, Энгельсском — 40, Балашовском — 10.

У девяти обнаружена пневмония, еще у пяти болезнь проходит бессимптомно, у всех остальных признаки ОРВИ.

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