Роман Бусаргин пообещал уволить высокопоставленных экономических чиновников пяти районов

Фото: Роман Бусаргин / Телеграм

Роман Бусаргин, глава Саратовской области, раскритиковал ряд чиновников за недостаточную работу по наполнению муниципальных бюджетов. Об этом он написал в своем Телеграм-канале.

Губернатор заявил, что неудовлетворен результатами исполнения бюджета в пяти районах области. По мнению Бусаргина, местные чиновники использовали не все возможности для наполнения бюджета.

Неудовлетворительная работа пяти замглав районов по экономике теперь может негативно отразиться на развитии муниципалитетов и благополучии их жителей. Исходя из этого, Бусаргин порекомендовал уволить этих чиновников, в других восьми районах их коллеги получат выговор.

Должности лишатся заместители глав по экономике в Балтайском, Новобурасском, Краснокутском, Хвалынском, Самойловском районах.

Бусаргин напомнил, что система KPI теперь распространяется и на районных чиновников, ранее она уже применялась в отношении зампредов и министров.

- Вышеназванные должностные лица подвели земляков. Из-за их бездействия где-то не хватило денег на проектирование социальных объектов или ремонт местных дорог, не решаются проблемы, волнующие жителей, - подвел итог губернатор.

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