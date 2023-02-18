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НовостиПроисшествия18 февраля 2023 13:17

На трассе под Вольском рейсовый автобус столкнулся с грузовиками и кроссовером – одному из пострадавших потребовался борт санавиации

Пострадали трое мужчин из кабины КамАЗа
Роман Хвалин
Фото: ЧП Саратов

Фото: ЧП Саратов

В Саратовской области произошла массовая авария – под Вольском столкнулись междугородний автобус, два большегруза и кроссовер KIA. Об этом сообщили в региональном Облспасе.

По уточнению ведомства, около 10 утра в Вольском районе на 171 километре трассы Р-228 столкнулись рейсовый автобус «Москва-Балаково», грузовики MAN, КамАЗ и легковой KIA.

Фото: ЧП Саратов

Фото: ЧП Саратов

К вечеру о пострадавших сообщили в саратовском минздраве – двое были доставлены в вольскую больницу в состоянии средней степени тяжести, одного из мужчин в тяжелом состоянии пришлось отправить в Саратов бортом санавиации.

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