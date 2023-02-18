Саратовские бойцы СВО получили три броневика от спикера Госдумы Вячеслава Володина

Фото: «Твои Герои, Саратов! ZOV»

Военнослужащие из Саратова, проходящие службу в зоне специальной военной операции, получили три бронеавтомобиля от председателя федерального парламента страны Вячеслава Володина.

О поставке в своей ежевечерней сводке рассказал Телеграм-канал «Твои Герои, Саратов! ZOV», который ведет депутат саратовской облдумы и Герой России Александр Янклович.

О новостях в аудиосообщении рассказал командир 99-го полка с позывным Атлас.

- Сегодня к нам приезжал наш народный депутат Николай Васильевич (депутат Госдумы Панков, - прим. ред.), привез много интересного, три броневика и так далее, от нашего уважаемого земляка Вячеслава Викторовича (спикера Госдумы Володина, - прим. ред.). Большое им спасибо. Всё, что мы заказывали, всё привезли. Такие серьезные вопросы, которые можно только на самом высшем уровне порешать. Поэтому очень им благодарны. Нам сейчас намного легче будет организовывать работу штаба, работу всех служб, и личный состав от этого будет получать одни только плюсы, - рассказал боец.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.