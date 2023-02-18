В Саратовской области нашли еще 326 заболевших ковидом

Фото: Архив КП
В Саратовской области за сутки выявили еще 326 пациентов с коронавирусом. Днем ранее было зафиксировано 317 заболевших. Данные приводит правительство региона.
Больше всего заразилось COVID-19 за прошедший день в Саратове – 151, в Балаковском районе – 63 человека, ЭМР – 54, 18 больных также нашли в Ершовском муниципалитете.
Детей до 17 лет среди заболевших оказалось 48, в группе от 18 до 29 – 43 человека, 30-49 – 91 зараженный, 80 больных старше 50 лет, еще 64 – пенсионеры старше 65 лет.
С пневмонией, вызванной ковидом, в больницах оказались 30, большая часть выявленных случаев протекает с симптомами ОРВИ, у одного человека заражение протекает бессимптомно.
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