Под Саратовом легковой Volkswagen вылетел с дороги – пострадали пассажиры

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня утром, 18 февраля, в Татищевском районе произошла автоавария, пострадали двое. Об этом сообщает Госавтоинспекция по региону.

Примерно в 7.40 на 591-ом километре трассы Нижний Новгород-Саратов у села Каменка Volkswagen Jetta, который вел 35-летний мужчина, съехал с дороги.

Травмы получили пассажиры – 46-летняя женщина и 47-летний мужчина, их доставили в больницу.

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