фото: Пресс-служба Правительства области

Бусаргин поручил решить проблему очередей в поликлиниках Саратова. Об этом сообщает телеграм-канал правительства Саратовской области.

Губернатор Роман Бусаргин принял участие в коллегии министерства здравоохранения области. В ее работе также участвовал первый замминистра здравоохранения РФ Виктор Фисенко.

В ходе встречи губернатор дал ряд поручений, в числе которых двухлетняя программа создания межрайонных диагностических центров и программу по строительству служебного жилья для врачей распространить на другие районы области.

Роман Бусаргин поручил изучить опыт других регионов, в которых решили проблему с очередями в поликлиниках.

- Главный показатель работы саратовской медицины – продолжительность жизни. В 2022 году она увеличилась до 72,5 лет. Чтобы продолжить положительную динамику, предстоит провести целый комплекс мероприятий. Самое важное – довести качественную медпомощь до каждого, сделать медицину максимально доступной, - отметил Бусаргин.

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