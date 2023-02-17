В Саратове подведены итоги конкурса на строительство первой линии скоростного трамвая

Сегодня, 17 февраля, подведены итоги конкурса на строительство первой из линий скоростного трамвая. Подрядчиком стала компания «ФракДжет-Строй». Об этом сообщает правительство области.

Согласно контракту, предстоит построить линию скоростного трамвая по маршруту №9 от Детского парка до остановки «Завод зуборезных станков», а также провести реконструкцию тяговых подстанций. Общая стоимость работ – 2,7 млрд рублей.

До 20 февраля будет объявлен конкурс на строительство второй линии скоростного трамвая – по маршруту №6 от 6-й Дачной до поселка Поливановка, а также на строительство транспортной развязки на Стрелке, которая является частью маршрута №3.

Напомним, проект скоростного трамвая реализуется по инициативе и при поддержке Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Он поставил задачу завершить его уже к 2025 году.