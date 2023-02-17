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НовостиОбщество17 февраля 2023 14:00

В Саратове подведены итоги конкурса на строительство первой линии скоростного трамвая

Подрядчику заплатят 2,7 миллиарда рублей
Евгений Бадиков

Сегодня, 17 февраля, подведены итоги конкурса на строительство первой из линий скоростного трамвая. Подрядчиком стала компания «ФракДжет-Строй». Об этом сообщает правительство области.

Согласно контракту, предстоит построить линию скоростного трамвая по маршруту №9 от Детского парка до остановки «Завод зуборезных станков», а также провести реконструкцию тяговых подстанций. Общая стоимость работ – 2,7 млрд рублей.

До 20 февраля будет объявлен конкурс на строительство второй линии скоростного трамвая – по маршруту №6 от 6-й Дачной до поселка Поливановка, а также на строительство транспортной развязки на Стрелке, которая является частью маршрута №3.

Напомним, проект скоростного трамвая реализуется по инициативе и при поддержке Председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина. Он поставил задачу завершить его уже к 2025 году.