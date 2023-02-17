В саратовском Юбилейном столкнулись две «Гранты»

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня днем, 17 февраля, в Волжском районе Саратова столкнулись два автомобиля Lada Granta, два человека пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 11:44 на пересечении Усть-Курдюмской и 1-го проезда имени Бабочкина – в столкновении двух автомобилей «Лада» оба водителя пострадали, их отправили в больницу.

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