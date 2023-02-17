Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаCovid-19 в СаратовеОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Саратов
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия17 февраля 2023 13:30

В саратовском Юбилейном столкнулись две «Гранты»

Оба водителя пострадали, их госпитализировали
Роман Хвалин
Фото: Госавтоинспекция

Фото: Госавтоинспекция

Сегодня днем, 17 февраля, в Волжском районе Саратова столкнулись два автомобиля Lada Granta, два человека пострадали. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

ДТП произошло в 11:44 на пересечении Усть-Курдюмской и 1-го проезда имени Бабочкина – в столкновении двух автомобилей «Лада» оба водителя пострадали, их отправили в больницу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.