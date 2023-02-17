В Саратове адвокат пыталась выманить у фигурантов уголовного дела почти 14 миллионов рублей

фото: Булатов Алексей. Архив КП

Фрунзенский районный суд города Саратова, 16 февраля, вынес приговор 52-летней женщине-адвокату за мошенничество. Об этом сообщает СУ СКР России по Саратовской области.

Адвокат из Волгограда представляла интересы жителя города Саратова по уголовному делу. Своему подзащитному и его супруге, которая также являлась фигурантом, она сообщила, что якобы может решить вопрос прекращении уголовного производства и поспособствовать увольнению полицейских, ведущих дело. За подобные услуги адвокат потребовала со своего подзащитного и его жены крупную сумму денег для «решения вопросов» с правоохранителями.

В период с мая 2019 года по декабрь 2021 года адвокат получила от доверителей 3 миллиона 750 тысяч рублей. Общая требуемая ей сумма составила 13 750 000 рублей.

Когда подзащитные поняли, что их обманывают, жена обратилась в полицию. После разговора с правоохранителями, она встретилась с адвокатом для передачи ей еще 10 миллионов рублей, которые юрист требовала для смягчения наказания. Задержали мошенницу в момент передачи денег.

Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 4 лет лишения свободы и лишили права заниматься адвокатской деятельностью на срок 1 год и 6 месяцев.