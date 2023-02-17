фото: Фролов Михаил, Архив КП

В Саратове 11 автобусных маршрутов можно отследить по системе ГЛОНАСС. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Саратова.

Внедрение системы позволит в режиме реального времени следить за перевозчиками, отслеживать нарушения интервалов движения и формировать доказательную базу в случае обращений в суд.

Пассажиры же, в свою очередь, смогут отследить движение транспорта на «Яндекс Картах» и спрогнозировать время его прибытия на остановку.

Платформа отображает движение 11 маршрутов: 2Д, 11, 18Д, 21, 33, 41, 52, 115, 61, 74, 30, но разработчики обещают добавить и остальные. Зеленым цветом обозначены автобусы, синим — троллейбусы, фиолетовым — автобусы малой вместимости, а красным — трамваи.