Замглавы федерального минздрава призвал саратовское ведомство активнее пользоваться мерами господдержки

Фото: Архив КП

Замглавы Минздрава России Виктор Фисенко посетил с визитом Саратовскую область и выступил на заседании коллегии регионального ведомства.

Фисенко отметил, что в губернии сохраняется проблема с оказанием медуслуг в поликлиниках и работой «скорой помощи». Федеральный чиновник подчеркнул, что специалистов в Саратовской области недостаточно – это приводит к высокому времени ожидания медпомощи пациентами.

Замглавы Минздрава России также призвал эффективнее задействовать ресурсы, гарантированные федеральным правительством на ближайшие три года, в том числе, для решения вопроса с поставками медикаментов.

Виктор Фисенко также отметил, что ему было «очень приятно посетить Саратовскую область, где он давно не был».

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