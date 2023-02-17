Лада Мокроусова сократит еще 154 чиновничьих должности. Об этом чиновница сообщила в своем телеграм-канале.

В ноябре прошлого года Мокроусова анонсировала работа по преобразованию структуры всей городской администрации Из структуры администрации исключается должность первого заместителя. Также будут упразднены должности председателей трех комитетов: по жилищно-коммунальному хозяйству, по строительству и инженерной защите, по экономике, а полномочия были переданы профильным замам.

— Учитывая факты постоянной модернизации, в том числе и частичной передачи полномочий из муниципалитета на региональный уровень, мы оценили и проанализировали систему в целом и пришли к выводу, что имеется возможность упразднения еще 154 штатных единиц, — рассказала Мокроусова.

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