фото: ГУ МВД

Саратовец после застолья взял покататься машину товарища и попал в ДТП. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратову

В полицию Ленинского района обратился 36-летний мужчина. По словам горожанина, его знакомый после совместного застолья взял ключи от его Lada Priora, покатался, а затем поставил на место. Владелец же обнаружил на машине повреждения, свидетельствующие о том, что авто побывало в ДТП.

Возбуждено уголовное дело, задержан ранее судимый 21-летний парень.

Ущерб он частично возместил. Избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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