В зоне СВО погиб боец из Энгельсского района

Фото: Архив КП

Сегодня, 17 февраля, администрация Энгельсского района сообщила о гибели в зоне специальной военной операции покровчанина Олега Лобанова.

Соболезнования родным и близким погибшего солдата выразил губернатор региона Роман Бусаргин. Власти не привели никаких данных биографии военнослужащего.

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