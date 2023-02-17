В зоне СВО погиб боец из Энгельсского района

Фото: Архив КП
Сегодня, 17 февраля, администрация Энгельсского района сообщила о гибели в зоне специальной военной операции покровчанина Олега Лобанова.
Соболезнования родным и близким погибшего солдата выразил губернатор региона Роман Бусаргин. Власти не привели никаких данных биографии военнослужащего.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.