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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 9:04

В Саратове за 2022 год полицейские изъяли 700 единиц боеприпасов

Поставки нелегального оружия и боеприпасов в регион идут и из зоны СВО
Роман Хвалин
Фото: Архив КП

Фото: Архив КП

За 2022 год полицейские изъяли у саратовцев 700 единиц боеприпасов, сообщил сегодня, 17 февраля, врио начальника ГУ МВД Игорь Кравцов на заседании саратовской гордумы.

Кравцов заявил о росте раскрываемости преступлений о незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Полиция также активно борется с каналами ввоза, как подчеркнул высокопоставленный силовик, поставки незаконного оружия идут и из зоны СВО.

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