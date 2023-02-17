В Саратове за 2022 год полицейские изъяли 700 единиц боеприпасов

Фото: Архив КП

За 2022 год полицейские изъяли у саратовцев 700 единиц боеприпасов, сообщил сегодня, 17 февраля, врио начальника ГУ МВД Игорь Кравцов на заседании саратовской гордумы.

Кравцов заявил о росте раскрываемости преступлений о незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ. Полиция также активно борется с каналами ввоза, как подчеркнул высокопоставленный силовик, поставки незаконного оружия идут и из зоны СВО.

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