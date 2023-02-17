В ходе СВО погиб уроженец Марксовского района Руслан Халидов. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава Марксовского района Дмитрий Романов.

Руслан Мирданович Халидов родился 19 июня 1989 года в селе Подлесное Марксовского района, где и закончил школу. Односельчане отзывались о нем как о добром, мужественном, отзывчивом человеке.

Прощание с Русланом Халидовым пройдет в субботу, 18 февраля, в селе Подлесное (ул. Кирова, д. 23), с 10.00 до 12.00.

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