В ходе СВО погиб уроженец Марксовского района Руслан Халидов. Об этом в своих социальных сетях рассказал глава Марксовского района Дмитрий Романов.
Руслан Мирданович Халидов родился 19 июня 1989 года в селе Подлесное Марксовского района, где и закончил школу. Односельчане отзывались о нем как о добром, мужественном, отзывчивом человеке.
Прощание с Русланом Халидовым пройдет в субботу, 18 февраля, в селе Подлесное (ул. Кирова, д. 23), с 10.00 до 12.00.
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