В Балаково женщину задержали за торговлю икрой русского осетра на одном из местных рынков

Фото: Архив КП

В Балаково на 45-летнюю местную жительницу возбудили уголовное дело за незаконную продажу черной икры, рассказали сегодня, 17 февраля, в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Как выяснили следователи, три летних месяца прошлого года – с июня по август 45-летняя жительница Балаково продавала черную икру русского осетра на одном из местных рынков.

Торговля черной икрой русского осетра, занесенного в Красную книгу, запрещена на территории нашей страны. Женщину и всех причастных к торговле незаконной икрой задержали, заведено уголовное дело.

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