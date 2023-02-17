Изменено движение автобуса маршрута «Саратов - Аэропорт «Гагарин»

фото: Булатов Алексей, архив КП

С 20 февраля движение автобусов по автобусному маршруту № 101 Э «Саратов - Аэропорт «Гагарин» будет осуществляться по новому расписанию. Об этом сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства области.

Автобус №101 Э «Саратов - Аэропорт «Гагарин», следующий от автовокзала, через поселок Дубки до аэропорта «Гагарин» теперь будет совершать последний рейс в 22.30. Такое решение принято в связи с многочисленными просьбами пассажиров.

Так, последнее отправление с остановочного пункта «Автовокзал» будет осуществляться в 20.30. Отправление из пункта « Аэропорт «Гагарин» - в 22.30.