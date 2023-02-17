Летом в Саратове изменят смену движения по Усть-Курдюмской. Об этом сообщает телеграм-канал городской мэрии.

На заседании координационного совета по вопросам городского хозяйства в муниципальном образовании «Город Саратов» было приняты решения по изменению схемы движения по просьбе жителей. Было предложено:

- устройство движения по направлению Усть-Курдюмской в сторону Вешней напрямую по неиспользуемой в настоящее время дороге (дорога вдоль строящегося здания), без разворота;

- устройство барьерного ограждения с целью разграничения транспортных потоков;

- модернизация светофорного объекта с устройством дополнительных колонок по Усть-Курдюмской до примыкания к Вешней.

В настоящее время установлены дорожные знаки, планируется установка дорожного барьерного ограждения и дооборудование светофорного объекта. Изменение схемы движения произойдет летом.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.