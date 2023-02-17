Бывший замначальника СИЗО-1 Саратова Денис Музырев предстанет перед судом за взятки

фото: СУ СКР по Саратовской обалсти

В Саратове, бывший замначальника следственного изолятора города предстанет перед судом по обвинению во взяточничестве. Об этом сегодня сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Речь идет о заместителе начальника следственного изолятора № 1 (СИЗО-1) УФСИН Денисе Музыреве. Перед арестом он исполнял обязанности начальника изолятора.

По версии следствия, в марте, мае и июне 2022 года сотрудник УФСИН получил от трех саратовцев взятки общей суммой более 210 тысяч рублей. За это он пообещал устроить более комфортные условия их родственникам, которые содержались в СИЗО-1 города Саратова.

Преступление раскрыли сотрудники УФСБ России по Саратовской области совместно с ОСБ УФСИН России по Саратовской области. В июне прошлого года подозреваемого задержали и поместили под стражу. Ему предъявили обвинение за получение должностным лицом взятки в значительном размере.

Расследование завершено. Уголовное дело передано в суд.

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