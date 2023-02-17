Вячеслав Володин заявил о выделении еще 100 миллионов на расселение из ветхих домов на Предмостовой площади

фото: Володин. Саратов

Вячеслав Володин заявил о выделении дополнительных 100 миллионов на расселение из ветхих домов на Предмостовой площади. Об этом сообщает телеграм-канал сторонников председателя государственной думы «Володин. Саратов»

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о решении вопроса расселения жителей из аварийных домов на въезде со стороны Энгельса в Саратов в районе Предмостовой площади. За счет привлеченных источников найдены дополнительные средства – 100 млн руб. Выяснилось, что изначальной суммы не хватило.

Сейчас «ворота города» больше похожи на заброшенный микрорайон. Было принято решение о расселении людей, сносе ветхих построек и организации там зоны для отдыха.

По словам Вячеслава Викторовича, работы по расселению нужно завершить как можно быстрее, а за лето обустроить освободившуюся территорию, заранее обсудив план с жителями.

— Хотелось бы, чтобы расчеты всегда делались более скрупулезно и ответственно, а проектные решения учитывали все самое новое, современное, но при этом в первую очередь базировались на запросах жителей города. Поэтому сейчас будет правильно уже начать обсуждать с теми, кто рядом проживает, с городскими общественными структурами, что будет между улицами Соколовой и Большой Горной, — высказался Володин.

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