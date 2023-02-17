«Мэтр саратовской тележурналистики» награжден Почетным знаком Губернатора

фото: пресс-служба Правительства Саратовской области

Роман Бусаргин вручил знаменитому саратовскому журналисту Григорию Вингурту Почетный знак Губернатора. Об этом сегодня, 17 февраля, сообщает правительство области.

19 февраля Григорий Александрович отмечает 85-летний юбилей. Глава региона встретился с заслуженным работником культуры РФ и знаменитым саратовским журналистом.

- В Саратовской области немного людей, которые настолько привержены любимой профессии. С вами связана целая эпоха на саратовском телевидении. Желаю вам крепкого здоровья и творческих успехов! - сказал губернатор.

фото: пресс-служба Правительства Саратовской области

Григорий Александрович по праву носит народное звание «Мэтра саратовской тележурналистики». Более 45 лет, с июня 1977 года, он работает на Саратовском телевидении.

В 1998 году документальный фильм Григория Вингурта «Саратовские переборы, или хождение в народ» стал победителем российского конкурса «Лазурная звезда», номинантом «ТЭФИ». В 2000 году сразу две работы ГТРК «Саратов» под патронажем Григория Александровича удостоены звания лауреатов престижного конкурса «Вся Россия».

В 2019 году Вингурт выпустил книгу «Саратовские переборы или пособие для начинающих репортеров», где делится секретами профессии и своими воспоминаниями.