Фото: архив КП Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Саратовской области женщина поверила «трейдеру» и лишилась миллиона рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Саратовской области.

В полицию обратилась жительница Марксовского района. Женщина рассказала, что в начале января ей позвонил неизвестный и предложил подзаработать на бирже. По инструкции незнакомца она установила на телефон приложение и на протяжении двух недель переводила деньги на неизвестные счета, якобы для трейдинга.

Общая сумма переведенных денег составила 1 147 511 рублей. Никакой прибыли женщина не получила, а мошенник перестал выходить на связь. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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