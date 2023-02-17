Директору саратовского лицея предлагают оклад в 105 тысяч рублей

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В мэрии Саратова объявили конкурс на должность директора лицея «Солярис» в Кировском районе и на должность директора школы N94 в Ленинском районе.

Ранее пост директора лицея «Солярис» занимала Елена Перепелицына. В настоящее время она работает в администрации города.

На должность директора ищут кандидата с наличием вузовского образования и допспециализации, свидетельствующей о навыках экономиста и менеджера. Будущий руководитель лицея в Солнечном-2, где учатся более 3,3 тысяч школьников, должен иметь опыт руководящей деятельности в учреждениях образования не менее 5 лет. Победителю конкурса городская власть готова платить 105 тысяч рублей в месяц, а заявки приниматься с 9 по 14 марта. Итоги конкурса подведут 26 марта 2023 года.

Кроме того, администрация Саратова объявила конкурс на должность директора школы N94 в Ленинском районе. Кандидатам предлагают срочный трудовой договор, 40-часовую неделю с двумя выходными, «ненормированный рабочий день», ежегодный отпуск 56 дней и оклад в 73,6 тысячи рублей

В школе в две смены учатся 847 человек. Заявки будут принимать с 9 по 14 марта в городском комитете по образованию. Тендер проводится в очной форме, его итоги подведут 26 марта.