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НовостиПроисшествия17 февраля 2023 6:54

Супруги из Энгельса задержаны за распространение наркотиков

Полицейские накрыли семейный бизнес наркоторговцев
Евгений Бадиков
фото: ГУ МВД по Саратову

фото: ГУ МВД по Саратову

В Энгельсе сотрудниками наркоконтроля были задержаны 28-летние местный житель и его супруга. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратову.

Предположительно, подозреваемые делали закладки с запрещенными веществами на территории города Энгельс. Дома у супругов оперативники обнаружили несколько свертков с синтетическими наркотиками. Кроме того, были установлены места шести закладок. В общей сложности сотрудники полиции изъяли более 22 граммов наркотических средств.

Следствием МУ МВД России «Энгельсское» возбуждены уголовные дела за хранение и распространение наркотических веществ. В настоящее время, подозреваемые задержаны. Ведется следствие.