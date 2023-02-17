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НовостиПолитика17 февраля 2023 6:31

Кадровый военный из Балашовского района погиб в ходе спецоперации

Антон Хорошилов с 2017 связал карьеру с ВС России
Роман Хвалин
Антон Хорошилов / t.me/balashovglava

Антон Хорошилов / t.me/balashovglava

Вчера, 16 февраля, в Балашовском районе простились с Антоном Хорошиловым, военнослужащим, погибшим в ходе боев в зоне СВО. Об этом сообщил глава муниципалитета Павел Петраков в своем Телеграм-канале.

Власти не рассказали подробностей биографии мужчины. Отмечается только, что Хорошилов был профессиональным военным – с 2017 года он связал свою карьеру с Вооруженными силами России.

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