Панков: Расселение аварийного массива на въезде в Саратов поможет развитию города

Николай Панков

Благодаря проекту председателя Госдумы Вячеслава Володина изменится городское пространство: будет благоустроена территория, появится зеленая зона. Дорога на въезде в город будет расширена, как требует активное дорожное движение между Саратовом и Энгельсом.

Это подчеркнул депутат Госдумы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слоV».

«Когда встречались с жителями, говорили, что им нужно безопасное и комфортное жилье. И что этот аварийный массив не должен тормозить развитие городской инфраструктуры. Володин помог решить вопрос с дополнительным финансированием проекта. Теперь важно не медлить с реализацией, обсуждая все вопросы с людьми», - отметил Панков.

Ранее в телеграм-канале сторонников Вячеслава Володина в Саратове появилась информация, что найдены необходимые дополнительные средства для завершения расселения ветхого и аварийного жилья на Соколовой и Б. Горной.