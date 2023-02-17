За сутки в Саратовской области коронавирус выявили у 317 человек. Об этом сообщает региональный оперштаб.

По данным на сегодня, 17 февраля, за прошедшие сутки в Саратовской области зарегистрировано 317 новых случаев заболевания коронавирусом, а общее количество заболевших достигло 307 867 человек.

С начала эпидемии выздоровели 299 661 человек, из них 468 за прошедшие сутки.

У 35 больных выявлена пневмония, еще 281 — с признаками ОРВИ, и у одного заболевшего болезнь проходит с бессимптомным течением.